Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили неприкосновенности
27 июня 2019 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Соответствующее решение было принято на заседании 27 июня, говорится в сообщении парламента. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий.
Во время заседания один из депутатов Акылбек Жапаров назвал работу Атамбаева неэффективной. За период его президентства выстроился неформальный механизм управления государством, что привело к созданию барьеров в развитии экономики, увеличению внешнего долга, отметил Жапаров. Другой депутат Мурадыл Мадеминов заметил, что Атамбаев пришел в трудное время для страны, пишут «Ведомости».
Ранее депутатская спецкомиссия Киргизии передала в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева. По версии парламентариев, он мог быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии: она не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Однако остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания. Если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев заявил, что ни в чем не виновен, но за поступки на посту президента готов отвечать. Возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш с 26 июня был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он был первым президентом, добровольно покинувшим должность после первого срока. Бывший президент два года назад инициировал выдвижение на пост президента кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Весной 2018 года Атамбаев уже заявлял о наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.
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