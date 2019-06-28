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Юная армянская дзюдоистка стала чемпионкой Европы

Юная армянская дзюдоистка стала чемпионкой Европы
28 июня 2019 - 10:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянская дзюдоистка Сусанна Степанян (40 кг) стала чемпионкой Европы среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

На юношеском чемпионате Европы, проходящем в столице Польши Варшаве, спортсменка из Гюмри одержала 3 победы и вышла в финал, где оказалась сильнее представительницы Венгрии Луки Мамиры.

В юношеском чемпионате Европы принимают участие более 300 спортсменов из 30 стран.

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