Юная армянская дзюдоистка стала чемпионкой Европы

PanARMENIAN.Net - Армянская дзюдоистка Сусанна Степанян (40 кг) стала чемпионкой Европы среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

На юношеском чемпионате Европы, проходящем в столице Польши Варшаве, спортсменка из Гюмри одержала 3 победы и вышла в финал, где оказалась сильнее представительницы Венгрии Луки Мамиры.

В юношеском чемпионате Европы принимают участие более 300 спортсменов из 30 стран.