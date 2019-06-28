Минск-2019: Двое армянских гимнастов вышли в финал

PanARMENIAN.Net - В 7-й день соревнований проходящих в столице Белоруссии Минске вторых Европейских игр в борьбу вступили спортивные гимнасты.

Армению представляют 3 гимнаста: Ваагн Давтян, Артур Товмасян и Артур Давтян.

Артур Давтян в квалификационном раунде многоборья набрал 83.231 очка и вышел в финал, заняв второе место, пишет пресс-служба НОКА.

В опорном прыжке и вольных упражнениях Давтян набрал 14.450 и 14.200 очка и также вышел в финал.

В упражнении на кольцах Ваагн Давтян набрал 14.500 очка, а Артур Товмасян - 14 400.

В финале на отдельных снарядах каждая страна может иметь только одного участника, поэтому Армению представит Ваагн Давтян.

Артур Давтян занял 7-е место в упражнении на коне, набрав 14.133 очка, и получил статус первого запасного.