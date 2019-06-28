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МИД Арцаха приветствует предложение конгрессмена США о запрете продажи некоторого оружия Азербайджану

МИД Арцаха приветствует предложение конгрессмена США о запрете продажи некоторого оружия Азербайджану
28 июня 2019 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) приветствует представленную конгрессменом США Брэдом Шерманом поправку к закону «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», блокирующую продажу Азербайджану вооружений, повышающих его способность сбивать гражданские самолеты. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

«Данная инициатива актуальна в виду того, что Азербайджан не отказался от своих угроз сбивать гражданские самолеты в Арцахе, или применять силу против гражданского населения Арцаха.

Реабилитация Степанакертского аэропорта является суверенным правом Арцаха и преследует сугубо гражданские и гуманитарные цели, в частности, осуществление такого неотъемлемого права, как свобода передвижения. Продолжающаяся азербайджанская блокада стала постоянным и серьезным препятствием для реализации права на свободное передвижение гражданского населения Арцаха наряду с другими основополагающими правами человека, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека и других основных международных договорах. Подобная позиция Азербайджана недвусмысленно свидетельствует о его открытом пренебрежении правами человека и основными свободами и является продолжением его политики коллективного наказания гражданского населения», - говорится в заявлении МИД Арцаха.

Отмечается, что подобные действия Азербайджана являются международно противоправным деянием и должны удостоиться самого серьезного противодействия со стороны международного сообщества.

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