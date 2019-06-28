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Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине

Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине
28 июня 2019 - 11:24 AMT

PanARMENIAN.Net - В Осаке на полях саммита «Большой двадцатки» завершилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.

Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений, пишет РИА Новости.

«Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

Кроме того, Путин и Трамп договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. На встрече также присутствовали дочь президента Иванка и зять Джаред Кушнер, занимающий должность старшего советника главы государства.

Ссылки по теме:
Reuters. UPDATE 1-Trump to Putin: Don't meddle in U.S. elections
Ria.ru. В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
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