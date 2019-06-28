Абхазия временно закрыла границу с Грузией
28 июня 2019 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба государственной безопасности Абхазии ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией.
«В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории», - сказано в сообщении ведомства, пишет Sputnik Абхазия.
В ведомстве подчеркнули, что СГБ разработала и реализует «необходимый комплекс мер реагирования», в числе которых – «введение временного ограничения на пересечение государственной границы республики Абхазия с Грузией».
В СГБ проинформировали о том, что ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии и выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии.
Многотысячные протесты в Грузии начались 20 июня после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.
После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек, во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них – полицейские.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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