Абхазия временно закрыла границу с Грузией

PanARMENIAN.Net - Служба государственной безопасности Абхазии ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией.

«В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории», - сказано в сообщении ведомства, пишет Sputnik Абхазия.

В ведомстве подчеркнули, что СГБ разработала и реализует «необходимый комплекс мер реагирования», в числе которых – «введение временного ограничения на пересечение государственной границы республики Абхазия с Грузией».

В СГБ проинформировали о том, что ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии и выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии.

Многотысячные протесты в Грузии начались 20 июня после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.

После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек, во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них – полицейские.