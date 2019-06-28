Министр обороны РА подтвердил обязательства по осуществлению задач в рамках НАТО
28 июня 2019 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном 27 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе приняла участие во встрече министров обороны стран, предоставляющих силы миссии «Решительная поддержка» (Resolute support) НАТО в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Министр обороны Армении подтвердил в своем выступлении обязательство по осуществлению задач в рамках Северного командования миссии.
Тоноян представил участникам заседания также свою точку зрения по урегулированию конфликта в Афганистане. После завершения заседания министр обороны Армении провел ряд встреч с коллегами стран-членов и партнеров НАТО.
В ходе встреч достигнуты договоренности о программах в сфере оборонного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Обсуждались также проблемы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.
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