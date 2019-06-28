Канал «Россия 1» отменил выпуск программы Малахова про сестер Хачатурян

PanARMENIAN.Net - Канал «Россия 1» без объяснения причин отменил выпуск «Прямого эфира» Андрея Малахова о деле сестер Хачатурян. Об этом в Facebook сообщила активистка Дарья Серенко, которая должна была принимать участие в программе.

Серенко известна как организатор одиночных пикетов в поддержку сестер, обвиняемых в убийстве собственного отца по предварительному сговору.

Эфир должен был начаться 27 июня в 17:25 (по мск), но вместо этого показали другой выпуск. По словам Серенко, выпуски про сестер Хачатурян отменили и на Первом канале и НТВ — речь идет о передачах «На самом деле» (Первый канал) и «Место встречи» (НТВ).

«Эфир нас с Малаховым отменили без объяснения причин. При этом племянник Михаила Хачатуряна Арсен ходит сегодня везде по всем телепередачам и продолжает очернять сестер и использовать устаревшие первые показания девушек, данные под давлением следствия. Арсена не отменяют», — отметила Серенко, пишет Esquire.ru.

По мнению активистки, отмена выпуска связана с публикацией Mash первых показаний сестер. «Показаний под давлением следствия. Показаний, на публикацию которых никто не имел права, так как там показания несовершеннолетней», — отметила Серенко.

27 июня мэрия Москвы отказалась согласовать марш в центре города в поддержку сестер Хачатурян и жертв домашнего насилия, предложив активистам провести акцию в Люблино. Марш запланирован на 6 июля.

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве мужчины были задержаны трое его дочерей - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Во время первого допроса, проходившего без адвоката, сестры дали признательные показания. Они рассказали, что поводом для убийства стали «личные неприязненные отношения» с отцом, который годами над ними издевался. В день убийства, по словам сестер, отец наказывал их за беспорядок, по очереди вызывая к себе в комнату и распыляя в лицо перцовый баллончик.

В августе 2018 года сестер отправили в СИЗО, однако через два месяца суд изменил меру пресечения на «запрет определенных действий». Следствие подтвердило, что отец систематически применял к дочерям физическое насилие, а также принуждал их к действиям сексуального характера. Из-за этого у сестер развились психические расстройства - «синдром жестокого обращения» и посттравматическое стрессовое расстройство, говорится в обвинительном заключении. Кроме того, психиатрическая экспертиза показала, что младшая из сестер в момент убийства не отдавала отчет в своих действиях.