Россиянам запретили держать дома жирафов, акул и львов

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утверждается список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях, а также исключения из него.

В пояснительной записке к документу говорится, что нельзя содержать и использовать животных, которые могут представлять опасность для владельцев, и тех, чья привычная среда обитания отличается от условий в неволе, пишет «Сноб».

В списке животные сгруппированы в 33 отряда и подотряда, а также объединены в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы. При этом животные, купленные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании владельцев до своей естественной смерти.

В перечне оказались многие виды змей, каймановые черепахи, ужасный листолаз (самая ядовитая лягушка в мире), щитоголовая квакша, некоторые виды скорпионов и пауков (в частности, черная вдова и тарантул), китообразные, тюлени, львы, ягуары, леопарды, пумы, рыси, волки, росомахи, жирафовые, носороговые, бегемотовые, все виды макак, страусы, все виды филинов, электрические скаты, акулы и другие.