Армения и Азербайджан обменялись двумя арестованными гражданами

PanARMENIAN.Net - Армения и Азербайджан при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК) 28 июня обменялись двумя гражданами. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Армения, сохраняя приверженность нормам международного гуманитарного права и принятым ею международным обязательствам, при содействии МККК осуществила процесс возвращения на родину гражданина Азербайджана Эльвина Ариф оглу Ибрагимова, который незаконно пересек госграницу РА 16 марта 2019 года.

Представителям делегации МККК в Армении и властей РА Азербайджаном был передан гражданин Армении Завен Карапетян, 20 июня 2017 года при невыясненных обстоятельствах оказавшийся на территории Азербайджана.

Действия происходили на части межгосударственной дороги, прилегающей к городам Иджеван Тавушской области и азербайджанкому Касаху.

Пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян отметила, что этот процесс не является применением принципа «всех на всех».

«Этот процесс не является применением принципа «всех на всех». Речь здесь не идет об обмене, поскольку Армения изначально заявила, что передает незаконно пересекшего государственную границу РА 16 марта сего года Эльвина Ариф оглу Ибрагимова в Азербайджан без каких-либо предусловий, основываясь на гуманитарных соображениях. Процесс осуществлен при тесном сотрудничестве с МККК, в частности с миссией организации в Армении. Ибрагимов не совершал тяжкого преступления, посему в его отношении применим индивидуальный подход на основе гуманитарного принципа.

Мы приняли также к сведению решение властей Азербайджана освободить оказавшегося 20 июня 2017 года при неизвестных обстоятельствах на территории Азербайджана гражданина Армении Завена Карапетяна и совместно с МККК организовать его возвращение на родину», - отметила Нагдалян.