Тигран Саркисян: Ведем переговоры об отмене роуминга на территории ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян рассказал, что ЕЭК предстоит начать переговоры об отмене роуминга в странах ЕАЭС. Об этом Саркисян заявил в интервью ТАСС.

«Мы обратились к вице-премьеру российского правительства Максиму Акимову с просьбой проработать этот вопрос с тем, чтобы такой же безроуминговый режим, как в России, был создан на евразийском пространстве. Теперь мы должны начать переговоры со всеми операторами, которые осуществляют свою деятельность на территории пяти стран, чтобы они по примеру Российской Федерации пришли бы к согласию и отменили роуминг на территории Евразийского экономического союза. Наши европейские коллеги отменили плату за роуминг на территории стран ЕС, назвав это важным шагом на пути создания безграничного диджитал-пространства», - отметил Саркисян.

По его словам, на первом этапе необходимо разобраться с методологией определения тарифов на услуги в случае отмены роуминга, провести диалог национальных правительств с бизнесом, «потому что очевидно, что бизнес где-то будет сопротивляться, чтобы не терять свои доходы».

«Мы уже инициировали этот диалог, сейчас у нас идет переговорный процесс с нашими российскими коллегами. Есть взаимное понимание. Надо отметить, что благодаря проведенной комиссией работе стоимость роуминга уже в несколько раз на территории Евразийского союза сократилась. Это тоже существенный прогресс. Сейчас нам необходимо посадить операторов за стол переговоров, чтобы выработать согласованное решение по отмене роуминга», - добавил Саркисян.