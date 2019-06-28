Тигран Саркисян: Ведем переговоры об отмене роуминга на территории ЕАЭС
28 июня 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян рассказал, что ЕЭК предстоит начать переговоры об отмене роуминга в странах ЕАЭС. Об этом Саркисян заявил в интервью ТАСС.
«Мы обратились к вице-премьеру российского правительства Максиму Акимову с просьбой проработать этот вопрос с тем, чтобы такой же безроуминговый режим, как в России, был создан на евразийском пространстве. Теперь мы должны начать переговоры со всеми операторами, которые осуществляют свою деятельность на территории пяти стран, чтобы они по примеру Российской Федерации пришли бы к согласию и отменили роуминг на территории Евразийского экономического союза. Наши европейские коллеги отменили плату за роуминг на территории стран ЕС, назвав это важным шагом на пути создания безграничного диджитал-пространства», - отметил Саркисян.
По его словам, на первом этапе необходимо разобраться с методологией определения тарифов на услуги в случае отмены роуминга, провести диалог национальных правительств с бизнесом, «потому что очевидно, что бизнес где-то будет сопротивляться, чтобы не терять свои доходы».
«Мы уже инициировали этот диалог, сейчас у нас идет переговорный процесс с нашими российскими коллегами. Есть взаимное понимание. Надо отметить, что благодаря проведенной комиссией работе стоимость роуминга уже в несколько раз на территории Евразийского союза сократилась. Это тоже существенный прогресс. Сейчас нам необходимо посадить операторов за стол переговоров, чтобы выработать согласованное решение по отмене роуминга», - добавил Саркисян.
Самое значимое
Посредники выразили сожаление в связи с недавними потерями в зоне конфликта и настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру
Спир отметила, что принятие данного законопроекта - «важный сигнал для Армении».
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
Рекордная жара во Франции: Температура может достигнуть 45 градусов 26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Процесс закупки Арменией Су-30СМ завершен: Истребители вскоре поступят на вооружение ВС РА По его словам, маневренные возможности Су-30СМ, который закупила Армения, демонстрируют как строевые летчики, так и пилотажная группа «Русские витязи»
Россиянам запретили держать дома жирафов, акул и львов В пояснительной записке к документу говорится, что нельзя содержать и использовать животных, которые могут представлять опасность для владельцев
Канал «Россия 1» отменил выпуск программы Малахова про сестер Хачатурян По словам Серенко, выпуски про сестер Хачатурян отменили и на Первом канале и НТВ — речь идет о передачах «На самом деле» (Первый канал) и «Место встречи» (НТВ).