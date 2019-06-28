Рекордная жара во Франции: Температура может достигнуть 45 градусов
28 июня 2019 - 18:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Температура воздуха во Франции поднялась до плюс 44,3 градуса. Это самая сильная жара за историю метеонаблюдений в стране.
Рекордный температурный показатель зафиксировали в городе Карпантра́ на юго-востоке страны. Погодные службы предупредили, что температура может подняться еще выше и достигнуть 45 градусов. В связи с жарой власти департамента Воклюз объявили повышенный уровень опасности, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство AFP.
Предыдущий рекорд в 44,1 градуса был установлен во время аномальной жары в 2003 году.
26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Ранее синоптики нескольких европейских стран предупредили население об «адской» жаре. В частности, во Франции, Великобритании, Германии, Испании и Италии воздух прогреется до 40 градусов и выше. Аномальную погоду в Европу принесет ветер из пустыни Сахара. Пик жары ожидается в период с 26 по 28 июня.
Метеорологи и ученые считают, что от наступления жаркой погоды в конце июня могут погибнуть тысячи людей. Специалисты напомнили, что в 2003 году такая температура убила 70 тысяч европейцев, а в прошлогоднее лето скончались как минимум тысяча человек.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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