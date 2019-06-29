Грузинская диаспора РФ попросила Путина возобновить авиасообщение
29 июня 2019 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия обратился к президенту России с просьбой возобновить авиасообщение между странами.
В последние годы связи между Грузией и Россией укреплялись, пишет Цурцумия. По его мнению, «есть силы, которым это не нравится, и они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте между странами», пишут «Ведомости».
Представитель грузинской диаспоры также выразил опасение, что некоторые политики, чиновники и общественные деятели могут воспринять приостановку авиасообщения как сигнал для преследования выходцев из Грузии.
Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию «из соображений безопасности». Грузинские авиакомпании тоже не смогут осуществлять рейсы в Россию.
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