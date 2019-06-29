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Грузинская диаспора РФ попросила Путина возобновить авиасообщение

Грузинская диаспора РФ попросила Путина возобновить авиасообщение
29 июня 2019 - 10:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия обратился к президенту России с просьбой возобновить авиасообщение между странами.

В последние годы связи между Грузией и Россией укреплялись, пишет Цурцумия. По его мнению, «есть силы, которым это не нравится, и они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте между странами», пишут «Ведомости».

Представитель грузинской диаспоры также выразил опасение, что некоторые политики, чиновники и общественные деятели могут воспринять приостановку авиасообщения как сигнал для преследования выходцев из Грузии.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию «из соображений безопасности». Грузинские авиакомпании тоже не смогут осуществлять рейсы в Россию.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение
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