Турция перебрасывает спецназ и военную технику на границу с Сирией

PanARMENIAN.Net - Турция 28 июня объявила о перемещении спецназа и военной техники на границу с Сирией. В районы Рейханлы и Кырыкхан приграничной провинции Хатай прибыла колонна бронетехники и отряды спецназа.

Кроме того, турецкое министерство обороны сообщило об «эффективном ударе» по позициям национальной сирийской армии, подконтрольной президенту Башару Асаду, с которых велся обстрел одного из наблюдательных пунктов вооруженных сил Турции в провинции Идлиб, на северо-западе Сирии, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Anadolu.

27 июня в результате обстрела турецкого наблюдательного пункта на юге Идлиба погиб один турецкий военнослужащий. Еще трое получили ранения. Агентство также сообщило, что Турция «внимательно отслеживает процессы в зоне деэскалации» и довела до российского сведения, что Анкара «даст самый жесткий ответ на любые обстрелы наблюдателей в Идлибе».

Провинция Идлиб, где проживают до трех миллионов гражданских лиц, остается последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции: регион главным образом контролирует близкая к «Аль-Каиде» группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». С конца апреля правительственные войска ведут наступление на повстанцев, пытаясь вытеснить их из региона.