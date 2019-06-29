ОБСЕ приветствует обмен задержанными между Арменией и Азербайджаном
29 июня 2019 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак приветствовал обмен задержанными между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.
Этот вопрос Лайчак обсудил на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США) и Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.
По словам председателя ОБСЕ, этот шаг показывает, как диалог может привести к положительным результатам для людей, пострадавших от конфликта. Он также выразил поддержку Минскому процессу и работе сопредседателей, а также усилиям сторон по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей миру и существенному прогрессу в переговорах.
Посредники, в свою очередь, проинформировали действующего председателя ОБСЕ о результатах встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшихся под их эгидой в Москве 15 апреля и Вашингтоне 20 июня.
Армения и Азербайджан при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК) 28 июня обменялись двумя гражданами. Армения, сохраняя приверженность нормам международного гуманитарного права и принятым ею международным обязательствам, при содействии МККК осуществила процесс возвращения на родину гражданина Азербайджана Эльвина Ариф оглу Ибрагимова, который незаконно пересек госграницу РА 16 марта 2019 года. Представителям делегации МККК в Армении и властей РА Азербайджаном был передан гражданин Армении Завен Карапетян, 20 июня 2017 года при невыясненных обстоятельствах оказавшийся на территории Азербайджана.
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