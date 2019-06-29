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Парламент Кипра ратифицировал соглашение Армения-ЕС

Парламент Кипра ратифицировал соглашение Армения-ЕС
29 июня 2019 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Кипра ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом написала пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

«Сейчас ратификацию соглашения должен подписать президент Кипра», - написала Нагдалян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.

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