Парламент Кипра ратифицировал соглашение Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Парламент Кипра ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом написала пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

«Сейчас ратификацию соглашения должен подписать президент Кипра», - написала Нагдалян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.