Партия Саакашвили допущена на выборы в Раду Украины

PanARMENIAN.Net - Верховный суд Украины отклонил апелляцию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после отмены ее решения об отказе регистрации кандидатов партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил». Об этом в ночь на 29 июня сообщил экс-президент Грузии на своей странице в соцсети Facebook. «Мы победили, выиграли суд и идем на выборы», - написал лидер партии.

Таким образом, 29 июня партия вновь попытается зарегистрировать своих кандидатов. , пишет Deutsche Welle.

Во время предыдущей попытки, 23 июня, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, поскольку съезд «Руха новых сил», который прошел 10 июня и утвердил список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава этой партии».

Президент назначил внеочередные выборы народных депутатов Украины на 21 июля 2019 года своим указом от 21 мая. «А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии «Рух новых сил» вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины, не могло быть осуществлено», - заявила тогда ЦИК.

Киевский суд ранее, 21 июня, признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.