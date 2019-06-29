ООН: 2019 год - один из самых жарких в истории человечества
29 июня 2019 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 год побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.
По словам пресс-секретаря организации, пока слишком рано говорить о том, что аномальная жара в Европе непосредственным образом связана с изменением климата, однако из-за глобального потепления волны тепла, при которых температура воздуха достигает и превышает 40 градусов Цельсия, будут становиться более частыми, интенсивными и продолжительными, пишет Lenta.ru со ссылкой на Euronews.
Причиной аномальной жары 2019 года является система из двух областей высокого давления, располагающихся рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют собой южный циклон, который мог бы охладить воздух. В итоге возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из испанской и африканской пустынь. Результатом станут температурные рекорды и интенсивные грозы.
Ученые опасаются, что высокая температура станет причиной гибели сотен и тысяч людей. Специалисты напоминают, что в 2003 году жара убила 70 тысяч европейцев, а в прошлогоднее лето в Германии скончались как минимум тысяча человек.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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