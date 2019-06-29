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Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из Китая

Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из Китая
29 июня 2019 - 13:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров.

Торговые делегации двух стран в дальнейшем обсудят более конкретные вопросы, пишут «Ведомости» со ссылкой на китайское государственное информагентство Синьхуа.

Белый дом пока не прокомментировал итоги переговоров. Однако выходя со встречи Трамп сообщил журналистам, что переговоры прошли отлично. «Мы много чего обсудили, и мы снова на верном пути», — отметил Трамп.

Китай и США несколько месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив пошлины с 10% до 25% из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении товаров из США на сумму $60 млрд.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая
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