ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз
29 июня 2019 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 23 по 29 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 90 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 600 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР строго соблюдают режим прекращения огня и продолжают уверенно выполнять боевые обязанности.
В период с 16 по 22 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 190 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.
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