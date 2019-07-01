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Героям «Чернобыля» через 33 года после катастрофы присвоили звания

Героям «Чернобыля» через 33 года после катастрофы присвоили звания
1 июля 2019 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭСАлексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову посмертно.

На официальном сайте президента говорится, что они, рискуя жизнью, предотвратили повторный взрыв.

Присвоение звания произошло 33 года спустя после аварии. Примечательно, что подвиг трех ликвидаторов стал одним из эпизодов сериала «Чернобыль», выпущенном НВО в 2019 году, пишет Openmedia.

Старший инженер-механик Ананенко, инженер турбинного цеха Беспалов и начальник смены Баранов в аквалангах спустились в бассейн-барботер под защитной оболочкой реактора и открыли клапаны, чтобы выпустить из него воду. В результате удалось избежать контакта раскаленного радиоактивного материала с жидкостью.

Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO, по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

Ссылки по теме:
Openmedia.io. Ликвидаторы из сериала «Чернобыль» стали героями Украины
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