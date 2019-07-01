Эрдоган открыл выставку фотографа Ара Гюлера в Японии

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл в Киото выставку легендарного стамбульского фотографа армянского происхождения Ара Гюлера.

Выступая на церемонии, Эрдоган рассказал, что фотографии Гюлера, охватывающие более чем полувековой отрезок времени, занимают главное место в музеях, коллекциях, альбомах и на выставках, пишет Anadolu.

На открытии мероприятия в храме Тофукудзи присутствовали супруга президента Эмине Эрдоган и принцесса Акико.

Легендарный стамбульский фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер, известный также как «Глаз Стамбула», скончался 17 октября 2018 года в возрасте 90 лет. У Гюлера случился сердечный приступ.

Ара Гюлер родился в Стамбуле в 1928 году. Будучи величайшим из ныне живущих представителей творческой фотографии в Турции, он широко известен за пределами своей страны. Гюлер начал свою карьеру фотожурналиста в газете Yeni Istanbul в 1950 году. В 1956 он стал фотожурналистом Time-Life, а в 1958 - Paris Match и Stern. Примерно в это же время он стал членом фотоагентства «Магнум». В справочнике Британского журнала фотографии за 1968 года имя Гюлера названо среди семи лучших фотографов мира. В 1962 году он получил награду «Мастер «Лейки». Гюлер участвовал в сотнях выставок по всему миру. Он интервьюировал и фотографировал многих известных людей - от Бертрана Рассела и Уинстона Черчилля до Арнольда Тойнби, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Работы Ара Гюлера находятся в коллекции Французской национальной библиотеки, Коллекции Шелдон университета Небраски, частных коллекциях в Бостоне, Чикаго, Нью-Йорке. Его фотографии экспонируются, в частности, в Музее Людвига в Кельне.