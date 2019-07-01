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Фонд международного развития ОПЕК и Америабанк содействуют развитию торговли в Армении

Фонд международного развития ОПЕК и Америабанк содействуют развитию торговли в Армении
1 июля 2019 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Фонд международного развития ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и Америабанк заключили кредитный договор на сумму 25 млн долларов США, нацеленный на содействие внешней торговли в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

Начало сотрудничества между двумя организациями было положено в 2015 году. Первый кредитный договор был нацелен на содействие развитию малых и средних предприятий (МСП) в Армении в различных отраслях, в том числе в сферах оптовой торговли, производства, пищевой промышленности и гостиничного бизнеса.

Средства в рамках нового кредита будут использованы для расширения международного портфеля торгового финансирования Америабанка. На данный момент Америабанк является крупнейшим банком страны по основным показателям и располагает всеми возможностями, чтобы и в дальнейшем иметь значительный вклад в развитие банковского сектора в Армении.

«Экономика Армении развивается устойчивыми темпами и пережила ряд амбициозных реформ. Наша совместная цель – содействовать социально-экономическому прогрессу в регионе путем поддержки малых и средних предприятий – жизненно важного элемента в экономике любой развивающейся страны. Порядка 80-90% мировой торговли обеспечивается за счет торгового финансирования, в основном краткосрочного, и мы очень рады, что имеем возможность сделать свой вклад в развитие деловых контактов на торговом рынке и поддержание финансовых потоков», – отметил ассистент директора Фонда международного развития ОПЕК по частному сектору и торговому финансированию Тарек Альнассар.

«Мы очень рады вновь сотрудничать с Фондом международного развития ОПЕК, помогая нашим клиентам вести торговлю в более конкурентных и благоприятных для них условиях. Кредитные средства в рамках нового договора расширят наши возможности торгового финансирования и откроют новые двери для малого и среднего бизнеса, содействуя развитию экономики Армении и созданию новых рабочих мест. Хочу выразить благодарность нашим партнерам за вклад в расширение объемов торгового финансирования. Уверен, что это будет играть большую роль в развитии экономики нашей страны», – отметил председатель Директората-генеральный директор Америабанка Артак Анесян.

Фонд международного развития ОПЕК сотрудничает с развивающимися странами и международными донорами с целью стимулирования экономического роста и борьбы против бедности в экономически неблагополучных регионах. Фонд предоставляет финансирование для создания основных инфраструктур, развития социальных служб, повышения производительности, конкурентоспособности и развития торговли. Деятельность Фонда международного развития ОПЕК нацелена на благополучие людей; фонд уделяет особое внимание тем проектам, которые решают жизненно важные вопросы, такие, как доступность продуктов питания, энергии, питьевой воды, здравоохранения и образования для всех. Цель деятельности фонда – содействовать автономности и создавать перспективы на будущее.

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и по итогам 2018 года лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал).

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