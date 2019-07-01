Джордж Мартин назвал токсичным и безумным поведение фанатов «Игры престолов» в сети
1 июля 2019 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский писатель Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», считает токсичным поведение фанатов в сети. Об этом он заявил во время записи подкаста американского критика и историка кино Леонарда Малтина.
«Интернет настолько токсичен, что ситуацию можно сравнить со старой фанатской культурой, с поклонниками комиксов, научной фантастики. Были разногласия, вражда, но не было ничего похожего на то безумие, которое сейчас происходит в интернете», — пожаловался писатель, пишет Lenta.ru.
При этом он отметил, что раньше фанаты не могли прикрываться анонимностью, в то время как в сети такая возможность существует.
Обсуждая «Игру престолов», Джордж Мартин заявил, что успех сериала охватил весь мир. Он пояснил, что никто не ожидал, что шоу станет настолько популярно, и признался, что сам не надеется повторить подобный успех.
В мае поклонники потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов», который они сочли неудачным. В ответ участвовавшие в проекте актеры Софи Тернер и Айзек Хемпстед-Райт сказали, что зрители имеют право на собственное мнение, однако их петиция с просьбой переделать последние эпизоды является неуважением по отношению к создателям шоу.
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