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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
1 июля 2019 - 15:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Три спутника из 60, запущенных на орбиту SpaceX в рамках миссии Starlink, перестали выходить на связь. Отключившиеся спутники больше не функционируют и будут постепенно сходить с орбиты, говорится в сообщении SpaceX.

Кроме того, как следует из заявления компании, еще два спутника будут «намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы», пишут «Ведомости» со ссылкой на Business Insider.

Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру.

По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Ежегодно компания намерена запускать до 2000 спутников.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: SpaceX потеряла связь с тремя спутниками из миссии Starlink
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