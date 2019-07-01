SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
1 июля 2019 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Три спутника из 60, запущенных на орбиту SpaceX в рамках миссии Starlink, перестали выходить на связь. Отключившиеся спутники больше не функционируют и будут постепенно сходить с орбиты, говорится в сообщении SpaceX.
Кроме того, как следует из заявления компании, еще два спутника будут «намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы», пишут «Ведомости» со ссылкой на Business Insider.
Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру.
По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Ежегодно компания намерена запускать до 2000 спутников.
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