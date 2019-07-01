Пашинян поздравил Трюдо с днем Канады

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание своему канадскому коллегеДжастину Трюдо по случаю Дня Канады. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«От имени народа Армении и от себя лично направляю вам теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Канады. Ваш официальный визит в Армению в прошлом году поднял основанные на взаимном доверии и симпатии отношения между нашими странами и народами на новый уровень. С теплотой вспоминаю наши встречи в Ереване, которые выявили наше обоюдное стремление превратить потенциал развития двустороннего сотрудничества в ощутимый результат», - говорится в послании.

Пашинян с благодарностью отметил значительную роль, которую играет армянская община Канады в отношениях двух стран.

«Ее впечатляющий прогресс и достижения являются лучшим свидетельством того, что Канада традиционно поддерживает и продвигает идеи и принципы гуманизма, равенства и демократии.

Примите, пожалуйста, мои пожелания здоровья, успехов и новых политических побед вам и мира, прогресса и процветания дружественному народу Канады», - отметил Пашинян.