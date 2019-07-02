Пашинян: Армянские саперы в Сирии разминировали 27.510 кв м
2 июля 2019 - 10:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с представителями первой группы специалистов Армении, осуществивших гуманитарную миссию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Пашинян поблагодарил представителей группы, осуществившей гуманитарную миссию.
«В феврале правительство РА приняло очень важное решение об отправке в Сирию гуманитарной миссии, что, конечно, стало поводом для многочисленных обсуждений – внутриполитических, внешнеполитических, геополитических. Но, тем не менее, хочу подчеркнуть, что самой важной и, пожалуй, единственной содержательной стороной этой миссии была гуманитарная миссия», - сказал премьер.
Пашинян отметил, что считает миссию даже исторической, так как это дань национального уважения народу Сирии, предоставившему убежище спасшимся от Геноцида 1915 года армянам.
«Думаю, эта картина очень конкретно отражает суть великой моральной, исторической миссии», – отметил премьер.
Затем он в цифрах представил результаты, зарегистрированные в ходе осуществления миссии: разминировано 27510 кв м территории, хирургическая помощь оказана 241 пациенту, терапевтическая помощь оказана 626 гражданам, проведено 1067 клинико-лабораторных обследований.
Пашинян указал также, что он высоко ценит содействие, оказанное Российской Федерацией при осуществлении данной миссии.
«И считаю очень важным, что совсем недавно Минобороны Армении из штаб-квартиры ООН получило официальное письмо, которым Организация Объединенных Наций благодарит РА за осуществление гуманитарной миссии в Сирии», – сказал он.
Группа из 83 армянских специалистов прибыла 8 февраля в сирийский город Алеппо. Они оказывают гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводят работы по разминированию территории.
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