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На Земле увидят полное солнечное затмение 2 июля

На Земле увидят полное солнечное затмение 2 июля
2 июля 2019 - 10:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Затмение начнется в 23:23 (по Еревану) и продлится 4 минуты 33 секунды, пишет «Российская газета».

Как пояснили в Московском планетарии, лучше всего наблюдать нынешнее явление в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

В 2019 году произойдет еще два затмения Солнца: полное - 2 июля и кольцеобразное - 26 декабря. Также 17 июля земляне смогут увидеть затмение Луны.

Ссылки по теме:
Rg.ru: Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Express. Solar eclipse 2019 path of totality: What countries will see solar eclipse today?
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