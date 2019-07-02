На Земле увидят полное солнечное затмение 2 июля
2 июля 2019 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Затмение начнется в 23:23 (по Еревану) и продлится 4 минуты 33 секунды, пишет «Российская газета».
Как пояснили в Московском планетарии, лучше всего наблюдать нынешнее явление в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
В 2019 году произойдет еще два затмения Солнца: полное - 2 июля и кольцеобразное - 26 декабря. Также 17 июля земляне смогут увидеть затмение Луны.
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