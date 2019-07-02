Власти Гонконга отказались от скандального закона об экстрадиции
2 июля 2019 - 10:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм 2 июля заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции. Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет, указала Лэм в интервью.
Премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года, пишет Deutsche Welle.
Закон об экстрадиции позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.
Выдвижение законопроекта правительством Гонконга вызвало крупнейшие демонстрации за последние три десятилетия. 1 июля, в 22-ю годовщину возвращения Гонконга в состав Китая, протесты обострились. Наряду с мирными манифестациями, сотни людей временно оккупировали местный парламент. Некоторые демонстранты нанесли на стены здания лозунги протеста и частично разрушили здание. Кэрри Лэм осудила насилие и предупредила, что виновные будут привлечены к ответственности. В то же время она выразила надежду, что порядок вскоре будет восстановлен.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Премьер Армении обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности ЕАЭС Во время телефонного разговора премьер РА, в качестве главы председательствующего в ЕАЭС государства, обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности Евразийского экономического союза
СМИ: Между Арменией и РФ назревает конфликт вокруг цены на газ Теоретически не повышать тарифы можно было бы, если бы власти Армении субсидировали цены на природный газ для внутреннего потребителя.
В офис Facebook отправили посылку с зарином: 4 здания эвакуировали О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
США могут ввести пошлины на товары из ЕС на $4 млрд Это может стать ответной мерой на субсидирование Евросоюзом авиапромышленности