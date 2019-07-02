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Власти Гонконга отказались от скандального закона об экстрадиции

Власти Гонконга отказались от скандального закона об экстрадиции
2 июля 2019 - 10:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм 2 июля заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции. Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет, указала Лэм в интервью.

Премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года, пишет Deutsche Welle.

Закон об экстрадиции позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.

Выдвижение законопроекта правительством Гонконга вызвало крупнейшие демонстрации за последние три десятилетия. 1 июля, в 22-ю годовщину возвращения Гонконга в состав Китая, протесты обострились. Наряду с мирными манифестациями, сотни людей временно оккупировали местный парламент. Некоторые демонстранты нанесли на стены здания лозунги протеста и частично разрушили здание. Кэрри Лэм осудила насилие и предупредила, что виновные будут привлечены к ответственности. В то же время она выразила надежду, что порядок вскоре будет восстановлен.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Гонконге отказались от скандального закона об экстрадиции
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