США могут ввести пошлины на товары из ЕС на $4 млрд
2 июля 2019 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства. Это может стать ответной мерой на субсидирование Евросоюзом авиапромышленности. Приложение к заявлению содержит несколько десятков наименований товара.
В том числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков, пишут «Ведомости».
В заявлении указано, что новый перечень дополняет первоначальный список, который ведомство составило в апреле. Тогда оно выступило с инициативой ввести пошлины на европейские товары на $21 млрд.
Целью введения пошлин, согласно документу, может стать защита интересов США в споре в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Этот спор с Евросоюзом длится с 2004 года и касается субсидирования Евросоюзом производства самолетов гражданской авиации.
Апелляционный орган ВТО в 2018 году подтвердил принятое в 2016 году решение о том, что Евросоюз и четыре входящих в него государства – Франция, Германия, Испания и Великобритания – незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus.
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