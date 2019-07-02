В офис Facebook отправили посылку с зарином: 4 здания эвакуировали
2 июля 2019 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В США 1 июля были эвакуированы четыре здания, в которых располагаются офисы социальной сети Facebook. Кроме того, два человека были госпитализированы для профилактики в связи с возможным контактом с нервно-паралитическим веществом зарином.
Это случилось после того, как одна из посылок в почтовом отделении компании в Силиконовой долине дала положительный результат на токсичное соединение. При этом представитель пожарной охраны города Менло-Парк, где базируется Facebook, сообщил, что люди, которые соприкоснулись с подозрительной посылкой, пока не проявили каких-либо симптомов воздействия зарина, пишет Deutsche Welle.
По словам представителя пожарной охраны, Facebook «проверяет все входящие посылки». Сотрудники почтовой службы увидели положительный результат теста и «инициировали свой стандартный протокол», добавил функционер. «Власти еще не идентифицировали найденное вещество. На данный момент три из эвакуированных зданий очищены, сотрудники могут туда вернуться», - сообщил представитель Facebook Энтони Харрисон. Делом занимаются агенты ФБР.
Зарин, сильнодействующее токсичное соединение, разрушающее нервную систему, используется в качестве химического оружия. Воздействие зарина может быть смертельным, однако, по словам экспертов из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, которые подвергаются умеренному воздействию зарина, обычно полностью выздоравливают.
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