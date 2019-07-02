СМИ: Между Арменией и РФ назревает конфликт вокруг цены на газ

PanARMENIAN.Net - Армянские власти хотят добиться от Москвы снижения цены на природный российский газ. Переговоры ведутся уже не первый месяц, и все дедлайны давно закончились. Но соглашения так и не достигнуты, пишет Gazeta.ru.

Россия с 1 января 2019 года уже повышала цены на российский газ для Армении со $150 до $165 за тысячу кубометров. Но это цена «на входе» в Армению, а внутренний тариф для населения остался прежним.

«Тариф не повышали благодаря тому, что основной поставщик газа в страну «Газпром Армения» (на 100% принадлежит российскому «Газпрому») пока экономит на себе. Компания готовит оптимизировать внутренние расходы за счет сокращения почти 6-тысячного персонала в 13 филиалах и режет инвестиционные планы. Размеры оптимизации не раскрываются, но речь идет о сокращении от 500 до 1000 сотрудников.

При этом все-таки не исключен вариант, что «Газпром Армения» не сможет изыскать достаточно средства за счет оптимизации расходов и подаст заявку на повышение внутреннего тарифа на газ для населения уже в этом году», - отмечает издание.

Теоретически не повышать тарифы можно было бы, если бы власти Армении субсидировали цены на природный газ для внутреннего потребителя. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян еще в начале этого года отказался это делать, отмечает издание.

«Он видит другое решение для сдерживания тарифов. Фактически за счет российского «Газпрома»...Поскольку Россия и Армения являются членами ЕАЭС и находятся в едином экономическом пространстве, то необходимо создавать равные условия и для российского, и для армянского бизнеса, считают в Ереване. Сейчас это проблематично, поскольку стоимость кубометра газа для промышленных потребителей в Армении выше, чем в России», - говорится в материале.

Отмечается, что недискриминационные цены на энергоносители очень важны для развития бизнеса в Евразийском экономическом союзе.

«Но поскольку Москва пока не дает никаких обещаний, по крайней мере, в публичном пространстве об этом ничего конкретного не говорилось, то власти Армении перешли в контрнаступление. В июне компанию «Газпром Армения» оштрафовали на 10 млн драмов (порядка $20 тысяч). Такое решение было принято на заседании Комиссии по регулированию общественных услуг. Комиссия отметила, что в ряде случаев российский поставщик газа не соблюдал условия подключения местных компаний и жилых домов к газовой сети. В «Газпром Армении» обиделись на прессинг и в ответ заявили, что не предпринимали никаких незаконных действий и не согласны с штрафом.

Сумма штрафа, конечно, незначительная, но это сигнал «Газпрому» и Кремлю», - пишет издание.

Эксперты считают, что Россия не готова снижать цену.

«Армения уже получает газ по вполне конкурентной цене, ниже рынка. Дешевле газ получает только Белоруссия. Так что ниже некуда», — говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Грузия, например, закупает азербайджанский газ по $200-215, Турция — по $290, Иран продает свой газ Турции по $300-400.

С другой стороны, цены на газ всегда имеют не только финансовую составляющую, это всегда вопрос большой политики. России выгодно иметь инструмент влияния на соседей, даже более или менее лояльных, каковыми являются Армения и та же Белоруссия, отмечают эксперты.

Новый армянский лидер Пашинян дружит с Россией. Но следовать исключительно в фарватере Кремля не готов, считает Симонов.

Поводы для трений между странами всегда имеют место быть, согласен Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий.

Например, Москве категорически не нравится арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Нынешние власти обвиняют его в попытке узурпации власти. Между тем, считается, что во времена президентства Кочаряна (1998 - 2008 годы) Армения как раз определилась с пророссийским выбором, пишет издание.

«И у России имеются рычаги воздействия на действующую власть Армении. И это не только газ, но гарантии безопасности по проблеме Карабаха», — говорит Макаркин, полагая, что у Армении мало шансов на получение очередных льгот по газу от России.