Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе телефонной беседы обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и, в частности, с проведением предстоящего в Ереване 1 октября саммита ЕАЭС.

В данном контексте также был затронут ряд вопросов, связанных с расширением внешних связей ЕАЭС, включая перспективы подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

Пашинян поздравил Лукашенко с успешным проведением вторых Европейских игр и с радостью отметил факт участия армянских спортсменов в этих соревнованиях с высокими результатами. Премьер-министр также поздравил с национальным праздником Белоруссии и по этому случаю адресовал наилучшие пожелания дружественному белорусскому народу.