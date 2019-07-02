14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России
2 июля 2019 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 1 июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений, пишет РИА Новости.
Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ.
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