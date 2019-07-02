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14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России

14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России
2 июля 2019 - 17:57 AMT

PanARMENIAN.Net - 1 июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений, пишет РИА Новости.

Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ.

Ссылки по теме:
Ria.ru. При пожаре на российском глубоководном аппарате погибли 14 моряков
http://www.rferl.org/a/at-least-14-killed-in-russian-submarine-fire/30033324.html
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