Премьер Армении обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности ЕАЭС
2 июля 2019 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Во время телефонного разговора премьер РА, в качестве главы председательствующего в ЕАЭС государства, обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности Евразийского экономического союза, а также проведения саммита ЕАЭС 1 октября в Ереване.
Стороны обсудили также повестку расширения внешних связей ЕАЭС. В данном контексте стороны обратились к ходу переговоров по подписанию Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.
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