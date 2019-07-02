// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Премьер Армении обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности ЕАЭС

Премьер Армении обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности ЕАЭС
2 июля 2019 - 18:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Во время телефонного разговора премьер РА, в качестве главы председательствующего в ЕАЭС государства, обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности Евразийского экономического союза, а также проведения саммита ЕАЭС 1 октября в Ереване.

Стороны обсудили также повестку расширения внешних связей ЕАЭС. В данном контексте стороны обратились к ходу переговоров по подписанию Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

 Самое значимое
МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться вскореМГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться вскоре
Посредники выразили сожаление в связи с недавними потерями в зоне конфликта и настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру
Конгресс США предоставит Армении дополнительные $40 млн на демократические реформыКонгресс США предоставит Армении дополнительные $40 млн на демократические реформы
Спир отметила, что принятие данного законопроекта - «важный сигнал для Армении».
Сопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее времяСопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее время
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации
Армения отмечает День первой республикиАрмения отмечает День первой республики
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана открыли огонь из гранатометов: Армия Арцаха предприняла соответствующие шаги
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз
ВС Арцаха предприняли действия для пресечения провокаций с азербайджанской стороны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России Инцидент произошел в российских территориальных водах
Трамп - Ирану: Вы играете с огнем «Вы знаете, с чем вы играете, и я думаю, что вы играете с огнем», - заявил американский лидер
Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
США могут ввести пошлины на товары из ЕС на $4 млрд Это может стать ответной мерой на субсидирование Евросоюзом авиапромышленности