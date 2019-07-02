Премьер Армении обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Во время телефонного разговора премьер РА, в качестве главы председательствующего в ЕАЭС государства, обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности Евразийского экономического союза, а также проведения саммита ЕАЭС 1 октября в Ереване.

Стороны обсудили также повестку расширения внешних связей ЕАЭС. В данном контексте стороны обратились к ходу переговоров по подписанию Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.