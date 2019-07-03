Ученым впервые удалось удалить ВИЧ из ДНК зараженных мышей
3 июля 2019 - 10:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Вирусологам впервые удалось уничтожить все следы присутствия ВИЧ в ДНК зараженных мышей.
Результаты исследования опубликовал журнал Nature Communications.
Чтобы полностью удалить клетки ВИЧ, исследователи из Медицинской школы Льюиса Катца при Университете Темпл и Медицинского центра Университета Небраски (UNMC) объединили технологию редактирования генома с препаратом для подавления вируса.
Ученые успешно стерли вирус у 23 мышей. Они провели эксперимент с группой «очеловеченных» мышей — выведенных для воспроизведения человеческих Т-клеток, восприимчивых к ВИЧ, пишет «Дождь».
Ученые применяли к ним метод LASER ART — лечение длительного действия для подавления репликации клеток ВИЧ. Чтобы удалить оставшиеся инфекционные клетки из ДНК мышей, исследователи использовали инструмент редактирования генов под названием CRISPR-Cas9.
Как рассказал CNN Говард Гендельман из UNMC, на то, чтобы подтвердить полное уничтожение вируса, понадобились годы. Камель Халили из университета Темпла в Филадельфии рассказал, что его лаборатория проводит подобные исследования с приматами, промежуточные результаты которых будут известны уже в 2019 году. В случае успеха клинические испытания терапии проведут летом следующего года.
В марте 2019 года британским ученым удалось добиться ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией после трансплантации стволовых клеток донора с иммунитетом к заболеванию. Это второй такой случай в истории. После этого сообщалось о нескольких других случаях излечения от ВИЧ после трансплантации.
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