Умер создатель легендарного Ford Mustang Ли Якокка
3 июля 2019 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лос-Анджелесе на 95 году жизни умер Ли Якокка — создатель модели автомобиля Ford Mustang, один из самых успешных топ-менеджеров в компании Ford, а также в США, пишет «Сноб» со ссылкой ан Los Angeles Times.
Якокка родился в семье итальянских эмигрантов, учился в Принстонском университете. Сразу после учебы устроился в Ford и сделал там карьеру от инженера до президента компании. Его проект Ford Mustang стал одним из самых успешных в истории Ford. С 1964 года выпущено уже шесть поколений этой модели.
В 1978 году Якокку уволили из компании. В автобиографии менеджер Ford писал, что это произошло, потому что он становился более популярным, чем сам Генри Форд.
После ухода из Ford Якокка возглавил Chrysler – компанию на грани банкротства — и вывел ее из этого положения. в 1989-х годах Якокка написал автобиографию «Карьера менеджера», которая стала бестселлером.
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