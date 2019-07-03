Премьер Армении и президент Киргизии обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Пашинян в качестве главы председательствующей в ЕАЭС страны обсудил с Жээнбековым сотрудничество в рамках ЕАЭС, а также проведение саммита Евразийского экономического союза, который состоится 1 октября в Ереване. Были обсуждены также вопросы расширения внешних связей ЕАЭС, в частности, перспективы подписания соглашения о свободной торговле между этой структурой и Сингапуром.

Ранее премьер обсудил эти же вопросы с президентами Белоруссии и Казахстана.