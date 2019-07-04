Путин назвал условие переговоров с Киевом
4 июля 2019 - 10:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью газете Corriere della Sera.
«(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их», - сказал Путин, пишет ТАСС.
Президент РФ добавил, что «граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему».
Путин отметил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.
«И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», - заявил Путин.
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