Путин назвал условие переговоров с Киевом

PanARMENIAN.Net - Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью газете Corriere della Sera.

«(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их», - сказал Путин, пишет ТАСС.

Президент РФ добавил, что «граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему».

Путин отметил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.

«И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», - заявил Путин.