Вице-премьер Армении и президент Ирана обсудили сотрудничество в сфере энергетики
4 июля 2019 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-премьер Армении Мгер Григорян и президент Ирана Хасан Роухани на состоявшейся в Тегерене встрече обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Поблагодарив Роухани за теплый прием, Григорян отметил, что отношения между Арменией и Ираном основаны на исторически дружеских связях и взаимном доверии, выразив надежду на их расширение совместными усилиями.
Собеседники также обсудили вопрос временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС как стимул для развития сотрудничества между Арменией и Ираном.
Вице-премьер Григорян находится в иранской столице с целью участия в заседании совместной армяно-иранской межправительственной комиссии.
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