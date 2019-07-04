Вице-премьер Армении и президент Ирана обсудили сотрудничество в сфере энергетики

PanARMENIAN.Net - Вице-премьер Армении Мгер Григорян и президент Ирана Хасан Роухани на состоявшейся в Тегерене встрече обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Поблагодарив Роухани за теплый прием, Григорян отметил, что отношения между Арменией и Ираном основаны на исторически дружеских связях и взаимном доверии, выразив надежду на их расширение совместными усилиями.

Собеседники также обсудили вопрос временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС как стимул для развития сотрудничества между Арменией и Ираном.

Вице-премьер Григорян находится в иранской столице с целью участия в заседании совместной армяно-иранской межправительственной комиссии.