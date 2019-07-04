Президент и премьер Армении поздравили Трампа с Днем независимости США
4 июля 2019 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр РА Никол Пашинян направили поздравительные послания президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю Дня независимости США.
«Мы придаем большое значение дружбе Армении и США, многоплановому сотрудничеству в разных сферах, и мы готовы приложить усилия для их дальнейшего углубления и расширения.
Армяно-американскому сотрудничеству способствуют также проживающие в США наши соотечественники, которые вносят свой вклад как в политическую, экономическую и культурную жизнь Соединенных Штатов, так и в укрепление и поддержание дружбы между нашими народами», - говорится в послании Саркисяна.
«Провозглашение независимости Соединенных Штатов оказало большое влияние на дальнейший ход мировой истории, являясь источником вдохновения для многих народов, стремящихся к свободе и демократии. Мы гордимся тем, что армянская община Америки внесла свой особый вклад в развитие и процветание США, являясь важным мостом, связывающим наши две страны.
За прошедший год в Армении произошли беспрецедентные изменения. Демократия вновь была утверждена в нашей стране. Устранены ограничения свободы слова», - говорится в послании Пашиняна.
По его словам, посредством свободных, справедливых и прозрачных выборов в Армении сформировалось новое правительство, которое предпринимает решительные шаги по утверждению верховенства закона и укреплению достижений демократии.
«Сегодня приоритетными являются реформы системы правосудия и борьба с коррупцией. Мы высоко ценим финансовую и техническую поддержку Америки, предоставляемую Армении со Дня независимости. Она всегда имела важное значение для развития нашей страны. Поддержка США и сегодня позволит нам плавнее и скорее осуществить реформы и сделать демократию в Армении необратимой.
С удовлетворением хочу отметить недавно состоявшееся в Ереване первое заседание Стратегического диалога Армения-США. Это стало свидетельством прогресса отношений между нашими странами, основанных на общих ценностях. Армения заинтересована в совершенствовании этих отношений и развитии двустороннего сотрудничества в самых разных сферах», - отметил Пашинян.
Премьер Армении добавил, что придает большое значение роли США в деле мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
«Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся достичь исключительно мирного урегулирования проблемы во благо региональной стабильности и безопасности.
Позвольте еще раз поздравить вас и дружественный народ Соединенных Штатов с Днем независимости и пожелать мира, дальнейшего прогресса и благоденствия», - отмечается в послании премьера.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Отмечается, что после встреч в Париже в январе и в Москве в апреле обсуждалось проведение следующей встречи министров иностранных дел в третьей стране-сопредседателе - в США
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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