Бой чемпионов мира по версии WBA Гуламиряна и Лебедева не состоится
4 июля 2019 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжелом весе Денис Лебедев не встретится с чемпионом мира по версии WBA Regular армянского происхождения Арсеном Гуламиряном. Об этом сообщил менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов.
«Мы вели переговоры с командой Гулямиряна, но в итоге условия французской стороны оказались неприемлемыми, так как предложенные ими финансовые условия были значительно меньше, чем уровень гонораров, которые ранее получал Денис даже в нетитульных поединках. Рассматривали вариант проведения этого боя в России, но поставленные временные рамки ограничили эту возможность», — отметил Корнилов, пишет официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
Ранее сообщалось, что стороны смогли достичь договоренности о поединке.
Гуламирян — непобежденный французский боксер-профессионал армянского происхождения, выступающий в тяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Регулярный чемпион мира по версии WBA, временный чемпион мира по версии WBA, Континентальный чемпион по версии WBA, чемпион Франции в 1-м тяжелом весе.
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«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
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