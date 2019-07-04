Бой чемпионов мира по версии WBA Гуламиряна и Лебедева не состоится

PanARMENIAN.Net - Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжелом весе Денис Лебедев не встретится с чемпионом мира по версии WBA Regular армянского происхождения Арсеном Гуламиряном. Об этом сообщил менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов.

«Мы вели переговоры с командой Гулямиряна, но в итоге условия французской стороны оказались неприемлемыми, так как предложенные ими финансовые условия были значительно меньше, чем уровень гонораров, которые ранее получал Денис даже в нетитульных поединках. Рассматривали вариант проведения этого боя в России, но поставленные временные рамки ограничили эту возможность», — отметил Корнилов, пишет официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Ранее сообщалось, что стороны смогли достичь договоренности о поединке.

Гуламирян — непобежденный французский боксер-профессионал армянского происхождения, выступающий в тяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Регулярный чемпион мира по версии WBA, временный чемпион мира по версии WBA, Континентальный чемпион по версии WBA, чемпион Франции в 1-м тяжелом весе.