В Минске из-за салюта ко Дню независимости погиб 1 человек, 8 получили травмы

PanARMENIAN.Net - Пять человек были госпитализированы, еще трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время салюта. Об этом сообщил 4 июля министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

3 июля во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены, предположительно, осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Следственный комитет и министерство обороны проводят проверку, пишет РИА Новости.

«Всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось», - рассказал Караник.

По его словам, пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они доставлены в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города, отметил министр.

«На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они отпущены домой», - добавил Караник.