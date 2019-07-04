В Казахстане запретят водить авто с армянскими номерами
4 июля 2019 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Казахстане готовятся ограничения на использование автомобилей с иностранными номерами, в том числе зарегистрированных в Армении, Кыргызстане и России. Об этом заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
«Много жалоб на машины, которые зарегистрированы на территории Армении, Кыргызстана и России, которые нарушают правила дорожного движения», — рассказал министр. По его словам, в отношении автовладельцев с номерами из соседних стран никаких мер принять невозможно, поскольку транспорт на территории Казахстана не зарегистрирован, пишет «Фергана».
Чтобы этот транспорт, не зарегистрированый в Казахстане, не использовался для предпринимательской деятельности, гражданам республики запретят пользоваться им при оказании услуг при перевозке пассажиров, багажа и грузов.
Кроме того, МВД Казахстана предложило ввести обязательную временную регистрацию таких автомобилей, ввозимых в республику для эксплуатации более чем на 10 суток. «Если он транзитный, он может в течение 10 суток пересечь территорию страны. После 10 суток транспорт подлежит временной регистрации», — сказал глава казахстанского МВД.
В Комитете административной полиции сообщили, что в настоящее время обязать регистрировать машины из государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), эксплуатируемые длительное время на территории Казахстана, пока невозможно — для этого потребуется изменить закон «О дорожном движении».
Сейчас вопрос проходит стадию обсуждения со всеми государственными госорганами и общественными объединениями. Если поправки одобрят, их внесут на рассмотрение в парламент. Ранее этой проблемой уже занимались в Мажилисе (нижней палате парламента).
«Автомобилей из стран ЕАЭС у нас очень много. Наши граждане приобретают их, не переоформляют, здесь ездят с иностранными номерами. Это дает им возможность безнаказанно нарушать ПДД, и уже даже есть информация, что преступные элементы начинают пользоваться этим каналом», — рассказал депутат Мажилиса Павел Казанцев.
Решить этот вопрос не удавалось из-за его связи с Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Кроме того, контроль за такими автомобилями требует синхронизации всех баз данных, которые касаются автомобильного транспорта и его владельцев. По его словам, внесение поправок отложено на осень.
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