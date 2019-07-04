Беспорядки в Тбилиси признали мятежем с целью свержения власти
4 июля 2019 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральная прокуратура Грузии в ходе расследования дела о беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня установила, что в ту ночь имел место мятеж с целью свержения власти и ее захвата.
«На основании анализа проведенных на этом этапе дополнительных действий, добытых улик и показаний десятков свидетелей, следственный орган пришел к выводу, что в ночь с 20 на 21 июня отдельные лица планировали путем мятежа насильственно свергнуть государственную власть и захватить ее», - сказано в заявлении прокуратуры, пишет Sputnik-Грузия.
Там же отмечено, что взятие парламента было частью этого плана.
«Установлено, что именно первая фаза осуществления этого намерения предполагала взятие штурмом парламента, за которым должны были последовать преступные действия на территории всей страны, что было нейтрализовано непосредственно усилиями правоохранительных органов», - отмечено в заявлении.
Изначально следствие велось по статье «организация группового насилия, руководство им или участии в нем», а теперь добавилась новая статья - «мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии повлекший тяжкие последствия».
Обвинение в организации группового насилия на данном этапе предъявлены депутату парламента Грузии от бывшей правящей партии «Единое национальное решение» Нике Мелия. Прокуратура продолжает допрашивать свидетелей и пострадавших. К этому времени показания дали около 60 человек.
Прокуратура отмечает, что число обвиняемых по делу вырастет.
Волна протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, 20 июня поздно ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие пытались ворваться в парламент, а полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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