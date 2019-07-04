Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей
4 июля 2019 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о планах по радикальной трансформации квартала красных фонарей, включая закрытие борделей в центре города.
Это может стать крупнейшей реформой в области секс-индустрии в стране за последние 20 лет, пишет BBC.
Предлагаемые меры включают запрет на демонстрацию обнаженной натуры в витрине. По словам мэра, новые предложения ставят целью защитить секс-работников от толп туристов и решить проблему торговли людьми.
Однако, по ее словам, эти планы не подразумевают полного запрета проституции.
«Я считаю, что многие женщины, которые работают там, чувствуют себя униженными, подвергаются насмешкам, и это одна из причин, по которым мы задумали наши меры», - заявила мэр.
Мэр предлагает осуществить один из четырех сценариев: запрет на демонстрацию в витринах, закрытие борделей в центре города и перевод их на окраины, сокращение общего числа публичных домов в центре города и введение лицензий на витрины с обнаженной натурой.
Другие планы предполагают введение так называемой городской эротической зоны, куда можно будет попасть через специальные пропускные пункты.
Окончательное решение будет принято по итогам голосования городского совета осенью после консультаций с местными жителями и представителями бизнеса.
Проституция была легализована в Нидерландах в 2000 году. Секс-индустрия, тем не менее, является объектом внимания со стороны организованной преступности, в том числе торговцев наркотиками.
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