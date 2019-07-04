Samsung потеряет 50% прибыли из-за проблем Huawei
4 июля 2019 - 19:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Корейская компания Samsung Electronics получит вдвое меньшую прибыль во втором квартале 2019 года. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на такие данные, как падение поставок чипов памяти.
Предварительный финансовый отчёт компании должен состояться 5 июля 2019 года. Снижение поставок модулей памяти наблюдаются в отношении китайской компании Huawei, переживающей сейчас сложности из-за санкций США. Также ситуация обостряется насыщенностью рынка и жестким ценообразованием, пишет Ferra.ru.
По мнению издания, квартальные показатели Samsung окажутся худшими почти за три года. Операционная прибыль составит 5,14 миллиарда долларов, что на 60% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и вдове меньше по сравнению с первым кварталом текущего.
Samsung является крупнейшим в мире поставщиком памяти DRAM и NAND. И это направление наиболее прибыльное для компании, оно приносит около двух третей совокупной прибыли. Помимо потери заказов от Huawei, цены на память упали в последние месяцы — на 25% во втором квартале.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей Предлагаемые меры включают запрет на демонстрацию обнаженной натуры в витрине
Беспорядки в Тбилиси признали мятежем с целью свержения власти Там же отмечено, что взятие парламента было частью этого плана.
В Казахстане запретят водить авто с армянскими номерами По его словам, в отношении автовладельцев с номерами из соседних стран никаких мер принять невозможно, поскольку транспорт на территории Казахстана не зарегистрирован
«Об этом пока рано говорить»: Путин ответил, уйдет ли он из политики в 2024 году Так президент ответил на вопрос, задумывался ли он о «России после Путина» с 2024 года и намерен ли уйти из политики или, как считают многие, останется в другом качестве.