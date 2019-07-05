Глава МИД Армении представил президенту Арцаха подробности встречи со своим азербайджанским коллегой

PanARMENIAN.Net - Рабочий визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) стартовал м со встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Президент Арцаха подчеркнул важность проведения подобных периодических встреч, что предоставляет отличную возможность по подведению итогов проведенных в прошлом периоде совместных работ и планированию дальнейших действий.

«Проинформирую также о моей встрече с сопредседателями, и, как всегда, желаю, чтобы вы были в курсе об артерии Арцаха, не только политической, но и в целом – экономической, по части развития общественной жизни», – отметил президент НКР.

В свою очередь Мнацаканян отметил: «Действительно, наша регулярная работа, регулярный диалог имеют чрезвычайно важное значение, поскольку всем этим нам удается совместить и четко чувствовать подходы друг друга в единых позициях.

Это для меня чрезвычайно важная функция, поскольку эта функция выражается также непосредственно в переговорном процессе. На этот раз наш визит довольно интересный, и мы проведем вместе важную работу по довольно насыщенной программе. Проинформирую вас о развитиях в рамках переговорного процесса этого периода и о тех замечания, связанных с нашим основным вопросом, предстоящими программами и задачами, которые стоят перед нами».

Мнацаканян и Саакян обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества Армении и Арцаха в сфере внешней политики.

Обратившись к мирному процессу урегулирования карабахского конфликта, стороны обоюдно подчеркнули необходимость формирования способствующей миру среды и осуществления мероприятий по соблюдению режима прекращения огня, снижения рисков. Президент Арцаха и глава МИД Армении подчеркнули важность решающего голоса и вовлеченности Арцаха в качестве основного субъекта конфликта с точки зрения обеспечения эффективности мирного процесса урегулирования.

Глава МИД РА представил собеседнику подробности проведенной в Вашингтоне консультаций с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели очередную встречу 20 июня в Вашингтоне.