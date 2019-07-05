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Сильнейшее за 20 лет землетрясение на юге Калифорнии: Есть пострадавшие

Сильнейшее за 20 лет землетрясение на юге Калифорнии: Есть пострадавшие
5 июля 2019 - 14:17 AMT

PanARMENIAN.Net - На юге американского штата Калифорния 4 июля произошло сильнейшее за минувшие 20 лет землетрясение. Оно затронуло отдельные районы штата Невада на западе страны.

Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в пустыне Мохаве, приблизительно в 240 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине примерно девяти километров, пишет Deutsche Welle.

Сильнее других от стихии пострадал город Риджкрест с населением 28 тысяч человек. Вскоре после первого подземного толчка оттуда начали поступать сообщения о раненых.

В двух домах вспыхнул пожар, были зафиксированы несколько случаев утечек бытового газа из-за прорыва трубопроводов, нарушена целостность дорожного покрытия, сообщил глава пожарной охраны округа Керн Дэвид Уитт.

По его словам, 15 пациентов были в целях предосторожности эвакуированы из региональной больницы. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Подземные толчки ощущались также в Лас-Вегасе (штат Невада) и в целом ряде населенных пунктов на Тихоокеанском побережье США.

В связи с перегруженностью линий связи спасатели в соцсетях попросили местных жителей набирать номера телефонов экстренных служб только в случае ранений или непосредственной угрозы жизни и здоровью.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: На юге Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
CNN. California earthquake generates over 100 aftershocks
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