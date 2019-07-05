Сильнейшее за 20 лет землетрясение на юге Калифорнии: Есть пострадавшие
5 июля 2019 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - На юге американского штата Калифорния 4 июля произошло сильнейшее за минувшие 20 лет землетрясение. Оно затронуло отдельные районы штата Невада на западе страны.
Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в пустыне Мохаве, приблизительно в 240 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине примерно девяти километров, пишет Deutsche Welle.
Сильнее других от стихии пострадал город Риджкрест с населением 28 тысяч человек. Вскоре после первого подземного толчка оттуда начали поступать сообщения о раненых.
В двух домах вспыхнул пожар, были зафиксированы несколько случаев утечек бытового газа из-за прорыва трубопроводов, нарушена целостность дорожного покрытия, сообщил глава пожарной охраны округа Керн Дэвид Уитт.
По его словам, 15 пациентов были в целях предосторожности эвакуированы из региональной больницы. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.
Подземные толчки ощущались также в Лас-Вегасе (штат Невада) и в целом ряде населенных пунктов на Тихоокеанском побережье США.
В связи с перегруженностью линий связи спасатели в соцсетях попросили местных жителей набирать номера телефонов экстренных служб только в случае ранений или непосредственной угрозы жизни и здоровью.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Кремль - о телефонной беседе Пашиняна с Путиным: Обсуждалось сотрудничество в рамках ОДКБ Затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении.
Амстердам отказался от «Евровидения»: Концертный зал будет занят Халсема объявила, что концертный зал, в котором предполагалось проведение конкурса будет занят в запланированный период.
Пашинян: Безусловное соблюдение Конституции - наш священный долг По его словам, своими непоколебимыми шагами новое правительство РА исключит возможные посягательства на конституционный строй
Пашинян обсудил с Путиным вопросы повестки ЕАЭС Ранее премьер обсудил эти же вопросы с президентами Белоруссии, Киргизии и Казахстана.