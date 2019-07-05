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Амстердам отказался от «Евровидения»: Концертный зал будет занят

Амстердам отказался от «Евровидения»: Концертный зал будет занят
5 июля 2019 - 15:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Мэр Амстердама Фемке Халсема в открытом письме объявил об отказе от проведения «Евровидения» в 2020 году. Право на проведение международного песенного конкурса получили Нидерланды после победы Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.

Халсема объявила, что концертный зал, в котором предполагалось проведение конкурса будет занят в запланированный период, пишет «Культуромания».

«Это связано с бронированиями, которые невозможно перенести», — сообщила мэр Амстердама.

Другой удачной площадки для проведения «Евровидения-2020» в столице Нидерландов не нашлось. Таким образом за проведение конкурса поборются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Решение о месте проведения «Евровидения» будет принято в августе.

Ссылки по теме:
Kulturomania.ru. Амстердам отказался от «Евровидения»
ESCToday. Eurovision 2020: Amsterdam drops out of the Host City race
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