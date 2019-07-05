Амстердам отказался от «Евровидения»: Концертный зал будет занят

PanARMENIAN.Net - Мэр Амстердама Фемке Халсема в открытом письме объявил об отказе от проведения «Евровидения» в 2020 году. Право на проведение международного песенного конкурса получили Нидерланды после победы Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.

Халсема объявила, что концертный зал, в котором предполагалось проведение конкурса будет занят в запланированный период, пишет «Культуромания».

«Это связано с бронированиями, которые невозможно перенести», — сообщила мэр Амстердама.

Другой удачной площадки для проведения «Евровидения-2020» в столице Нидерландов не нашлось. Таким образом за проведение конкурса поборются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Решение о месте проведения «Евровидения» будет принято в августе.